POL-PDWIL: Nachtragsmeldung: Vermisstensuche in Schleidt

Hillesheim Eifel (ots) - Am 17.06.2024 gegen 02:59 Uhr kam es in Hillesheim zu einem Blitz-Einbruch in ein Juweliergeschäft. Aufgrund der derzeitigen Ermittlungen wird seitens der Polizei gebeten, im Bereich Hillesheim, Birgel, Wiesbaum keine Anhalter mitzunehmen. Es wird darum gebeten von weiteren Presseanfragen zunächst abzusehen. Im Weiteren wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Mainzer ...

