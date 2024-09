POL-EL: Papenburg - Unfallbeteiligter gesucht

Emsbüren (ots) - In der Nacht zu Mittwoch haben bislang unbekannte Täter gegen 3.20 Uhr auf dem Hof eines Einfamilienhauses an der Straße Auf der Haar in Emsbüren die Tür eines Audi geöffnet, um diesen möglicherweise zu entwenden. Als sie von einem Bewohner gestört wurden, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in ...

