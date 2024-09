Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Stickstoff beladener Transporter verunfallt

Buttlar (ots)

Der 63-jährige Fahrer eines VW Crafter fuhr Montagnachmittag (09.09.2024) auf der Bundesstraße zwischen Buttlar und Sünna, als er in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben landete. Der VW-Fahrer verletzte sich und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Im Transporter befanden sich mehrere hundert Liter flüssiger Stickstoff in Behältnissen. Ein Teil des Stickstoffs tritt aus, weshalb die Gefahrgutgruppe der Feuerwehr aktuell zur Sicherung vor Ort im Einsatz ist. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Für das verunfallte Fahrzeug wurde ein Abschleppdienst angefordert. Die Straße ist derzeit noch voll gesperrt.

