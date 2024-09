LPI-SHL: Teures E-Bike geklaut

Gehlberg (ots) - Sonntagabend gegen 23:10 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Schulungszentrum einer Firma in der Geratalstraße in Gehlberg. Die Unbekannten durchsuchten mehrere Räume und öffneten einen Schlüsselkasten. Derzeit wird durch die Verantwortlichen geprüft, ob etwas und wenn ja, was tatsächlich entwendet wurde. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden ...

mehr