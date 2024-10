POL-GM: Einbrecher suchen Bierwagen auf

Hückeswagen (ots) - In der Zeit von Freitag bis Montag (11./14. Oktober) brachen Unbekannte das Vorhängeschloss eines Bauwagens am Bahnhofsplatz auf und stahlen Kupferkabel. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Pressestelle Telefon: 02261/8199-1210 E-Mail: ...

