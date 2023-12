Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Traumberuf Polizei? - Die Polizei Edenkoben liefert euch gerne Einblicke

Edenkoben (ots)

Die Polizeiinspektion Edenkoben lädt zu einem Berufsinformationsabend ein. Am 19.12.2023 findet gegen 18:30 Uhr in unseren Räumen in der Luitpoldstraße 65 in 67480 Edenkoben die Veranstaltung statt. Wir informieren euch über die vielfältigen Aufgabenbereiche, Tätigkeitsfelder und die Einstellungsvoraussetzungen des Polizeiberufes. Zudem stellt sich die Polizeihundestaffel vor. Der Berufseinstieg ist sowohl für Abiturienten und Realschüler, als auch für Quereinsteiger möglich. Für den nächsten Einstellungstermin im Mai 2024 sind noch Plätze frei! Die Bewerbungsfrist ist der 28.02.2024. Eine Anmeldung für die Teilnahme (ab 14 Jahren/sowie Eltern) werden mit der Angabe des vollständigen Namens, des Alters sowie einer telefonischen Erreichbarkeit unter der E-Mailadresse piedenkoben.einstellungen@polizei.rlp.de entgegengenommen. Wir freuen uns auf euer Kommen!

