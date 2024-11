Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall & Zeugenaufruf nach Einbruch

Heilbronn (ots)

Neunstein: Einbruch in Metzgerei

Die Polizei Öhringen sucht nach Zeugen, nachdem in der Nacht auf Donnerstag Unbekannte in eine Metzgerei in Neuenstein eindrangen. Der oder die Einbrecher versuchten zunächst die Haupteingangstür des Geschäfts in der Robert-Bosch-Straße zu öffnen. Nachdem dies misslang öffneten die Einbrecher gewaltsam ein Fenster und drangen so ins Gebäude vor. Im Inneren entwendeten die Täter den Inhalt einer Wechselgeldkasse. Zeugen, die in der Nacht auf Donnerstag rund um die Robert-Bosch-Straße verdächtige Beobachtungen machen konnten oder Hinweise auf den Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Mulfingen-Jagstberg: Mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik

Eine junge Autofahrerin musste am Mittwochnachmittag nach einem Unfall in Mulfingen-Jagstberg von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden. Die 18-Jährige war gegen 14.30 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Landesstraße 1022 von Mulfingen in Richtung Hermuthausen unterwegs. In Mulfingen-Jagstberg geriet die junge Frau aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem Vorderrad eines entgegenkommenden Traktors. Die Mercedes-Fahrerin wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste vor dem Abtransport mit einem Rettungshubschrauber von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen. Am Pkw und dem Traktor entstanden Schäden in Höhe von schätzungsweise insgesamt rund 25.000 Euro. Der Traktor-Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell