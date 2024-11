Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Verletzte bei Unfall

Heilbronn (ots)

Diedesheim: Zwei Verletzte bei Unfall auf der Bundesstraße 37

Zwei Verletzte und Sachschaden in noch unbekannter Höhe sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagmorgen bei Diedesheim. Gegen 9.30 Uhr war eine 41-Jährige mit ihrem Ford Kuga auf der Bundesstraße 37 von Binau kommend in Richtung Heilbronn unterwegs. Auf Höhe des Diedesheimer Sportplatzes wollte die Frau nach links in die Heidelberger Straße abbiegen und übersah hierbei vermutlich einen entgegenkommenden VW Tiguan. Die Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford auf den in der Heidelberger Straße wartenden Audi eines 26-Jährigen geschleudert. Die Fahrerin des Ford sowie der Fahrer des Tiguan wurden bei dem Unfall verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Am Unfallort auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr fachgerecht gebunden und entsorgt.

