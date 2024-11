Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Mehrere Pkw beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Norderstedt (ots)

In der Nacht vom 31.10.2024 (Donnerstag) auf den 01.11.2024 (Freitag) ist es in Norderstedt, Alte Dorfstraße, zu mehreren Sachbeschädigungen an Kfz gekommen. Unbekannte Täter haben an bisher bekannten acht Pkw Seitenspiegel beschädigt.

Die Fahrzeuge waren am Fahrbahnrand abgestellt. Gegen 06.30 Uhr (Freitag) stellte eine Geschädigte die Beschädigung an ihrem Pkw fest. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde dann festgestellt, dass mehrere Pkw auf die gleiche Art beschädigt worden waren

Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizeistelle Norderstedt geführt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesen Sachbeschädigungen machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 040-52806-0.

