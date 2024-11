Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Verkehrskontrollen im Stadtgebiet - Polizei stellt bei Kleintransportern und dessen Fahrern diverse Verstöße fest

Elmshorn (ots)

Im Monat Oktober führte der Brennpunktdienst vom Polizeirevier Elmshorn im Stadtgebiet diverse Kontrollen mit dem Schwerpunkt der Verkehrsüberwachung insbesondere bei Kleintransportern durch. Die Polizei musste in Teilen erhebliche Mängel bei den Fahrzeugen und unzureichende Dokumente bei den Fahrern feststellen.

Am 21.10.2024 gegen 11:00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte in der Schulstraße einen Mercedes Sprinter, der erhebliche Durchrostungen an Schweller, Längs- und Querträger aufwies. Ein Sachverständiger bestätigte den ersten Verdacht und stellte einen verkehrsunsicheren Zustand des Fahrzeugs fest. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Kennzeichen wurden sichergestellt und der Fahrer musste eine Sicherheitsleistung von 900 Euro hinterlegen.

Der Brennpunktdienst bemängelte in vier weiteren Fällen den baulichen Zustand von kontrollierten Kleintransportern und untersagte die Weiterfahrt bzw. setzte die Zulassungsstelle über die Feststellungen in Kenntnis.

Zudem fiel am 25.10.2024 gegen 14:00 Uhr ein weiterer Mercedes Sprinter in der Wittenberger Straße auf, dessen Hinterachse auffallend weit nach unten durchgedrückt war. Die Beamten sichteten auf der Ladefläche diverse Stahlrohre und Stahlträger. Bei einer anschließenden Wiegung musste eine Überladung um mehr als 38 % festgestellt werden, was einem Übergewicht von mehr als einer Tonne entsprach. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Umladung angeordnet. Der Fahrer wird mit einem Bußgeld von 320 Euro und einem Punkt rechnen müssen.

Darüber hinaus leitete die Polizei Elmshorn im Rahmen dieser Kontrollen insgesamt 12 Strafverfahren mit Verdacht Fahren ohne Fahrerlaubnis und 9 Strafverfahren mit dem Verdacht einer Urkundenfälschung bei den Fahrern der Kleintransporter ein. In einem Fall stand ein 33-jähriger VW Crafter-Fahrer unter dem Einfluss von THC und ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Dem Fahrer erwartet ein Bußgeld von 500 Euro und 2 Punkte.

Aufgrund der erheblichen Anzahl an festgestellten Verstößen wird die Polizei Elmshorn auch zukünftig Kontrollen im Rahmen der Verkehrsüberwachung durchführen.

