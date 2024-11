Norderstedt (ots) - Am Samstagnachmittag (02.11.2024) ist es im Klaus-Groth-Weg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, bei dem eine unbekannte Täterschaft Bargeld von ungefähr 200 Euro entwendete. Auch bereits am Donnerstag (31.10.2024) ist es tagsüber in der Breslauer Straße zu einem Einbruch in ...

mehr