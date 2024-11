Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tangstedt (OD) - Täter brechen in zwei Fällen Einbruchsversuche ab - Polizei sucht Zeugen

Tangstedt (OD) (ots)

Am Wochenende 02./03.11.2024 ist es zu zwei versuchten Wohnungseinbruchdiebstählen in Tangstedt (OD) gekommen. In beiden Fällen brachen der oder die Täter ihr Vorhaben ab und flohen ohne Beute.

Zu einer ersten Tat ist es am Samstag (02.11.2024) um 19.59 Uhr gekommen. Unbekannte Täter versuchten zu dieser Zeit gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße 'Am Eichholz' einzudringen. Hierbei lösten der oder die Täter einen akustischen Alarm aus und flohen anschließend in unbekannte Richtung.

Zu einer weiteren Tat ist es in der Zeit von Samstag (02.11.2024, 16.00 Uhr) und Sonntag (02.11.2024, 12.00 Uhr) gekommen. In diesem Fall versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus der Eichholzkoppel einzudringen. Auch in diesem Fall wurde die Tat nicht vollendet und der oder die Täter gelangten nicht ins Innere des Hauses. Der Grund hierfür ist nicht bekannt.

Die Ermittlungen zu beiden Taten werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Hinweise zu Auffälligkeiten im Tatzeitraum und in Tatortnähe werden unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

