Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Unbekannte brechen in Wohnräume ein und entwenden Bargeld - Kriminalpolizei fragt nach Zeugen

Norderstedt (ots)

Am Samstagnachmittag (02.11.2024) ist es im Klaus-Groth-Weg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, bei dem eine unbekannte Täterschaft Bargeld von ungefähr 200 Euro entwendete. Auch bereits am Donnerstag (31.10.2024) ist es tagsüber in der Breslauer Straße zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung gekommen, bei dem schätzungsweise über 500 Euro Bargeld entwendet wurden.

Beim Einfamilienhaus schlugen die unbekannten Täter in einem Zeitraum von 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr zu, beim Wohnungseinbruch erstreckt sich der Tatzeitraum von 08:15 Uhr bis 20:00 Uhr.

In beiden Fällen verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu den Wohnobjekten und durchsuchten die Räumlichkeiten. Im Anschluss entfernte man sich in unbekannte Richtung. Täterhinweise liegen bisher nicht vor.

Die Kriminalpolizei Pinneberg -dortiges Sachgebiet 4- hat die Ermittlungen für beide Fälle übernommen und fragt, wer in jeweiliger Tatortnähe verdächtige Personen wahrgenommen hat?

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

