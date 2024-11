Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Unbekannter greift Fahrgast im Zug körperlich an - Polizei sucht Zeugen

Henstedt-Ulzburg (ots)

Am Montagabend (04.11.2024) ist es in einem Nahverkehrszug zwischen den Haltestellen Ulzburg-Süd und Meschensee zu einem körperlichen Angriff gekommen, bei dem ein Fahrgast im Gesicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich gegen 19:55 Uhr ein 44-Jähriger aus Lentföhrden im Zug in Richtung Norderstedt-Mitte. Eine männliche Person in einem jugendlichen Alter griff während der Fahrt den Geschädigten körperlich an und fügte ihm Gesichtsverletzungen wie u. a. eine Platzwunde sowie ein geschwollenes Auge zu.

Der Ablauf der Tat und die Hintergründe, wie es zu dem Angriff gekommen war, sind polizeilich bisher nicht bekannt.

Nach ersten Aussagen des Geschädigten handelte es sich beim Angreifer um einen Jugendlichen in einem geschätzten Alter von 17 Jahren, der schwarz gekleidet und in Begleitung eines weiteren Jugendlichen war.

Die Polizei Henstedt-Ulzburg hat die Ermittlungen zu einem Körperverletzungsdelikt aufgenommen und bittet zur Aufklärung der Tat um Zeugenhinweise. Wer befand sich am Montagabend im Nahverkehrszug in Richtung Norderstedt-Mitte, der um 19:53 Uhr in Ulzburg-Süd abfuhr, und kann Angaben zur Auseinandersetzung machen?

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 04193-9913-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell