Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Fahrzeug überschlagen & Arbeitsunfall auf Friedhof

Heilbronn (ots)

Wertheim: Fahrzeug bei Unfall überschlagen Der Fahrer eines Hondas erlitt bei einem Unfall bei Wertheim am Donnerstagmorgen leichte Verletzungen. Der 25-Jährige fuhr gegen 7 Uhr auf der Landesstraße 507 von Neunkirchen in Richtung Wertheim-Nassig, als er plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen verlor und von der Fahrbahn abkam. Der Honda riss dabei einen Leitpfosten aus der Verankerung und geriet in einen an die Straße angrenzenden Acker, wo sich das Fahrzeug mehrfach überschlug. Das Auto musste mit Totalschaden abgeschleppt werden. Insgesamt belaufen sich die Schäden auf schätzungsweise knapp über 1.000 Euro.

Bad Mergentheim: Von Grabstein eingeklemmt Ein Mitarbeiter der Stadt Bad Mergentheim wurde am Donnerstagmorgen auf dem alten Friedhof im Alemannenweg von einem Grabstein schwer verletzt. Der 58-Jährige schnitt gegen 9 Uhr die Hecke an einem Grab, als der darauf befindliche Grabstein plötzlich umstürzte, auf das Bein des Friedhofsgärtners fiel und dieses einklemmte. Ersthelfer konnten den knapp 1,50 Meter hohen Grabstein mit vereinten Kräften anheben, sodass sich der Verletzte schließlich befreien konnte. Der Mann wurde zur Behandlung seiner schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell