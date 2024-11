Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Verkehrsunfall auf winterlichen Straßen

Heilbronn (ots)

B19/ Ingelfingen: Unfall mit Sommerreifen

Ein 20-Jähriger verunfallte am Donnerstagmorgen bei Ingelfingen mit seinem Dacia. Der junge Mann war gegen 7 Uhr auf der Bundesstraße 19 von Stachenhausen in Richtung Belsenberg unterwegs, als er an der Kreuzung mit der Kreisstraße 2316 nach rechts in Richtung Jägerhaus abbiegen wollte. Der Wagen geriet auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten und einer Wegweisertafel. Insgesamt entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Der 20-Jährige blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten auch eine mögliche Ursache des Unfalls fest. Drei der am Fahrzeug angebrachten Reifen hatten kaum noch Profil, der andere war ein Sommerreifen.

