Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Zwei Autos im Stade und Buxtehude entwendet

Stade (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, den 23.10., 15:00 h auf Donnerstag, den 24.10., 12:00 h haben Unbekannte in Stade in der Straße "Pottwärder" einen dort abgestellten PKW geknackt und anschließend entwendet.

Der graue Audi A 3 hat das Kennzeichen STD-MZ 32 und stellt einen Wert von ca. 5.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Am Samstagnachmittag gegen 16:50 h wurde in Buxtehude im "Alten Postweg" ein Skoda entwendet.

Der bisher noch unbekannte Täter fuhr zunächst gemeinsam mit einem Verkäufer des Autohauses den Skoda Octavia zur Probe. Nachdem sie zum Firmengelände zurückgekehrt waren, sah sich der Beschuldige noch etwas im Pkw um und der Verkäufer stieg aus. Nur kurze Zeit später fuhr der Beschuldigte mit dem Skoda in unbekannte Richtung weg. Am Pkw befand sich ein rotes Kennzeichen STD-06124.

Der Wert des entwendeten schwarzen Skoda Oktavia wird mit ca. 16.000n Euro angegeben.

Hinweise auf den Autodieb und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell