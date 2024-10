Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Wohlerst: Unbekannte versuchten Traktoren zu entwenden

Brest (ots)

In der Nacht zu Freitag, zwischen 0 Uhr und 05:30 Uhr, machten sich Unbekannte an zwei Kompakttraktoren auf dem Betriebsgelände eines Landmaschinenhandels zu schaffen. Die Täter lösten an beiden Traktoren die Feststellbremsen und bewegten diese, bis die Fahrzeugfronten auf die Fahrbahn der Straße "Wohlerst" ragten. Bei einem Traktor war zuvor das Schloss der Fahrerkabine gewaltsam geöffnet worden. Weshalb der oder die Täter von ihrem Diebstahl letztlich absahen, ist unklar. Die Polizei Buxtehude sucht nach Zeugen, die in der Nacht die Ortsdurchfahrt Wohlerst nutzten und verdächtige Beobachtungen machen konnten. Von Interesse ist auch, zu welcher Uhrzeit nach Mitternacht die beiden Fahrzeugfronten noch nicht in die Fahrbahn ragten. Hinweise werden unter 04161/6470 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell