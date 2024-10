Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unfallverursacher flüchtet in Issendorf - Polizei sucht Zeugen, Polizeikontrollen in Stade - vier Autofahrer ohne Führerschein unterwegs - vier mit Drogen oder Alkohol am Steuer aufgefallen

Stade (ots)

1. Unfallverursacher flüchtet in Issendorf - Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochmorgen zwischen 09:15 h und 09:30 h ist es in Issendorf in der Horneburger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem der Verursacher zunächst geflüchtet war.

Wie sich später herausstellte, war ein 73-jähriger Fahrer eines schwarzen Kia-Sportage aus Fredenbeck offenbar zu der Zeit auf der Landesstraße 123 aus Richtung Fredenbeck über Wedel, Bargstedt, Ohrensen, Issendorf in Richtung Horneburg unterwegs gewesen.

Zwischen Issendorf und Horneburg kam er dann aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die dort aufgestellte Leitplanke.

Ohne sich aber um die Schadenregulierung zu kümmern, fuhr der Kia-Fahrer dann einfach weiter.

Nach Angaben von Zeugen solle der Fahrer bereits vor dem Unfall deutlich auffällig gefahren und auch bereits in den Gegenverkehr geraten sein, so dass mehrere Entgegenkommende abbremsen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Hier sucht die Polizei nun weitere Zeugen, die das Fahrverhalten des 73-Jährigen beobachtet haben oder die von seiner Fahrweise betroffen waren.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04164-888260 bei der Harsefelder Polizeistation zu melden.

2. Polizeikontrollen in Stade - vier Autofahrer ohne Führerschein unterwegs - vier Autofahrer mit Drogen oder Alkohol am Steuer aufgefallen

Am Donnerstag haben Polizeibeamte im Landkreis im Rahmen von Verkehrskontrollen mehrere Autofahrer erwischt, die ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs waren.

UM 08:40 h wurde ein 32-jähriger Harsefelder in Hammah angetroffen, der mit einem Fahrzeuggespann unterwegs war, ohne den dafür erforderlichen Führerschein zu haben.

Gegen 15:30 h wurde in der Harburger Straße in Stade ein 56-jähriger Grünendeicher angehalten, der obwohl er bereits seit 2 Jahren in Deutschland wohnt, seine ausländische Fahrererlaubnis bisher nicht hat ordnungsgemäß umschreiben lassen. Zusätzlich fielen an dieser Kontrollstelle noch drei Autofahrer im Alter von 24, 28 und 34 Jahren aus Stade und Bad Zwischenahn auf, die offenbar unter Drogeneinfluss am Steuer unterwegs waren. Sie mussten eine Urin- oder Blutprobe abgeben und nun mit einem entsprechenden Ermittlungsverfahren rechnen.

Gegen 17:30 h konnte an gleicher Stelle ein 46-jährger Mercedesfahrer aus Rosengarten ohne gültigen Führerschein angetroffen werden und gegen 20:30 h ging den Beamten in der Straße "Hinterm Teich" noch ein 32-jähriger Stader ins Netz, der ebenfalls ohne gültigen Führerschein mit einem Kia unterwegs war.

Gegen 19:30 h kam dann in Neuenkirchen noch ein 66-jähriger Fahrer eines Mercedes unter Alkoholeinfluss nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hecke und einem Verkehrsschild. Auch er musste sich anschließend einer Blutprobe unterziehen, da vorher ein Atemalkoholwert von über 1,7 Promille festgestellt wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Alle Autofahrer erwartet nun ein entsprechendes Ordnungswidrigkeits- oder Strafverfahren, das bis zu drei Punkte ins Flensburg, eine Geldstraße und möglicherweise eine Führerscheinsperre bedeuten könnte.

Die Polizei geht davon aus, dass tatsächlich eine hohe Dunkelziffer besteht, was das Fahren ohne oder ohne ausreichende Fahrerlaubnis sowie Drogen und Alkohol am Steuer betrifft. Die Kontrollen hierzu werden fortgesetzt, da dieses Verhalten ein erhebliches Risiko in der Verkehrssicherheit darstellt, da es zu Unfällen mit verletzten oder sogar getöteten Verkehrsteilnehmern führen kann.

