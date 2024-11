POL-PDNR: Diebstahl von ca. 20 Palisaden Steinen

Erpel (ots) - Im Zeitraum von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen sind an einem PKW Mercedes Benz C200 die beiden amtlichen Kennzeichen NR-HM 741 entwendet worden. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum auf einem Parkplatz im Leyweg in Erpel abgestellt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter der Rufnummer 02644-943-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Am Konvikt 1 ...

