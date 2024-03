POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Auf die Lauer gelegt

Warendorf (ots) - Ein 20-jähriger junger Mann aus Warendorf-Hoetmar ist am Sonntag (17.03.2024, 03.28 Uhr) durch zwei bis drei unbekannte Männer in Ostbevern verletzt worden. Der Hoetmarer war auf einer Feier der Landjungend an der Straße Überwasser in der Nähe des Beverstadion, als er von den Unbekannten angegriffen wurde. Er hatte sich während der Wartezeit auf ein Taxi auf den Boden gelegt, als die Unbekannten ...

mehr