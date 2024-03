POL-WAF: Ostbevern. Tritte gegen jungen Mann

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind am Wochenende in ein Reihenhaus in Warendorf eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich zwischen Donnerstag (14.03.2024, 19.00 Uhr) und Sonntag (17.03.2024, 16.00 Uhr) Zugang zu dem Gebäude an der Mühlenstraße. Hier stahlen sie aus mehreren Räumen unter anderem Elektrogeräte, Werkzeuge und Armaturen und flüchteten anschließend. Hinweise zu dem Einbruch oder ...

