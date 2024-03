POL-WAF: Ahlen. Auto angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Bei einem Alleinunfall ist am Freitag (15.03.2024, 16.30 Uhr) ein Radfahrer in Oelde schwer verletzt worden. Der 46-jährige Oelder fuhr mit seinem Pedelec auf dem Gehweg zwischen der Salzmannstraße und der Ennigerloher Straße. Beim Einfahren auf den Gehweg der Ennigerloher Straße geriet er ins Schlingern, kam nach links ab und stürzte. Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Behandlung in ...

mehr