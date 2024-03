POL-WAF: Oelde. Schwerverletzter durch Alleinunfall

Warendorf (ots) - Eine 77-jährige Autofahrerin aus Telgte fuhr am Freitag (15.03.2024, 15.28 Uhr) in ihrem Auto auf der Von-Siemens-Straße in Fahrtrichtung Orkotten, um nach links Richtung Münstertor abzubiegen. Hier stieß sie mit einer von links kommenden 59-jährigen Telgterin auf ihrem Leichtkraftrad zusammen. Diese fuhr mit dem Roller im Orkotten Richtung Wolbecker Straße. Die 59-Jährige verletzte sich bei dem ...

