POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß mit E-Scooter

Warendorf (ots) - "Lkw steht in Brand" lautete ein Notruf, der am Freitag (15.03.2024, 00.20 Uhr) bei Polizei und Feuerwehr eingegangen ist. Das Fahrzeug stand am Meisterweg in Ahlen - das Feuer konnte durch die hinzugerufene Feuerwehr vollständig gelöscht werden. Ein technischer Defekt erscheint aufgrund der Spurenlage aktuell als nicht wahrscheinlich. Daher suchen wir Zeugen, die unter Umständen Hinweise zu ...

