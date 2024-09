Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, Legelshurst - Nach Trunkenheitsfahrt mit Polizeiauto kollidiert

Willstätt, Legelshurst (ots)

Nach einer Trunkenheitsfahrt am Mittwochabend und einer Kollision mit dem sie stoppenden Streifenwagen, sieht eine Autofahrerin nun einem Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung entgegen. Gegen 21:15 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer dem Polizeinotruf das Auto der Frau, da diese auffällig unsicher auf der B 3 von Achern in Richtung Renchen unterwegs war. Hierbei soll bereits am Kreisverkehr Fautenbacher Straße ein anderer Autofahrer abgebremst haben, um einen Unfall zu vermeiden. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Kehl konnte den Ford der Frau dann auf der L 95 zwischen Urloffen und Legelshurst ausmachen, wendete und folgte diesem. Da auf die Anhaltesignale des Polizeiautos keine Reaktion folgte, wurde der Ford überholt und dann auf der Landesstraße gestoppt. Als sich die Fahrerin zum Beifahrerfenster beugte, um mit dem dort befindlichen Polizeibeamten zu reden, kam sie offenbar auf das Gaspedal und fuhr dadurch auf den vor ihr befindlichen Streifenwagen auf. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Ein folgender Atemalkoholtest attestierte der Frau einen Wert von rund 1,8 Promille. Nach einer Blutentnahme wurde der Führerschein beschlagnahmt. Zeugen, die durch die Fahrweise gefährdet wurden, wenden sich unter der Telefonnummer 0781 21-4200 an die Ermittler des Verkehrsdienstes Offenburg.

/rs

