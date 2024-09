Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Motorradfahrer leicht verletzt

Rheinau (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer soll am Mittwochabend gegen 19:15 Uhr die K5311 zwischen Rheinbischofsheim und Wagshurst kurz nach der Einmündung der K5317 überquert haben. Anstatt die Fahrbahn auf direktem Weg zu überqueren soll der Rennradfahrer offenbar langgezogen über die Straße in Richtung Wagshurst gefahren sein. Ein entgegenkommender Motorradfahrer, der dem Zweiradlenker ausweichen musste, kam offenbar auch aufgrund einer Verunreinigung der Straße ins Rutschen und fuhr nach rechts aus einer Kurve in eine Böschung. Bei dem Unfall wurde der Motorradlenker glücklicherweise nur leicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Der Fahrer des Rennrads entfernte sich von der Unfallstelle. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen eingeleitet. Der Radfahrer oder Zeugen, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07851 893-0 bei der Polizei zu melden.

