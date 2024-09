Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Ins Schleudern geraten

Neuried (ots)

Am Mittwoch gegen 23:30 Uhr fuhr ein BMW-Fahrer auf der L75 von Altenheim kommend in Fahrtrichtung Goldscheuer. Offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit der nassen Straße verlor er zirka 200 Meter nach einem dortigen Parkplatz die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. In Folge geriet er ins Schleudern, kollidierte mit einem dortigen Verkehrszeichen, überschlug sich einmal bis er im weiteren Verlauf auf einen Baum am Fahrbahnrand prallte und zum Stehen kam. Glücklicherweise wurde der 21-Jährige nur leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Das Auto dürfte nicht mehr zu reparieren sein und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro beziffert.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell