Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Ein Dokument

Böhl-Iggelheim (ots)

In der Nacht vom 13.09.2024 auf den 14.09.2024 kam es in der Eisenbahnstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Transporter beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Aufgrund eines an der Unfallstelle aufgefundenen Kunststoffteils, vermutlich Teile eines Außenspiegels, konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug ebenfalls um einen Transporter der Marke Ford Iveco Daily handeln muss (siehe Vergleichsbild). Zeugen des Unfalls bzw. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell