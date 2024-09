POL-PDLU: Zeuge gibt Hinweis

Waldsee (ots) - Am Sonntag, den 15.09.2024, kam es in der Zeit von 11:50 bis 13:15 Uhr auf der K30 zwischen Schifferstadt und Waldsee zu einem polizeilichen Einsatz aufgrund eines medizinischen Notfalls eines 56-jährigen Mannes, in dessen Folge es in diesem Bereich zu Einschränkungen des Straßenverkehrs sowohl in Richtung Waldsee als auch in Richtung Schifferstadt ...

mehr