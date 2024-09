Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Speyer (ots)

Am Samstag, den 14.09.2024, gegen 20:22 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Mann aus Schifferstadt mit seinem Fahrrad die L454 von Schifferstadt kommend in Fahrtrichtung Speyer. Darüber hinaus befuhr ein 16-jähriger Junge mit seinem E-Scooter sowie dessen 16-jähriger Freund mit dessen Fahrrad nebeneinander vor dem 40-jährigen die L454. Beim Überholvorgang des 40-jährigen, touchierte dieser den E-Scooterfahrer am linken Oberarm wodurch beide zu Boden gestürzt sind. Durch den Sturz verletzten sich beide leicht, wobei lediglich der 40-jährige Fahrradfahrer ins Krankenhaus verbracht werden musste. Bei der Verkehrsunfallaufnahme konnte Alkoholgeruch beim 40-jährigen Fahrradfahrer festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest verlief positiv, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Aufgrund dessen wurde ein Strafverfahren, das im schlimmsten Fall Auswirkungen auf den Führerschein haben kann, eingeleitet. Deshalb rät die Polizei auch Fahrradfahrern auf Alkohol oder andere berauschende Mittel zu verzichten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

