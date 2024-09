Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Rödersheim-Gronau (ots)

Am Samstag, den 14.09.2024 gegen 0:50 Uhr, rückten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt zu einem Verkehrsunfall in Rödersheim-Gronau aus. Es konnte ermittelt werden, dass eine 64-jährige Autofahrerin beim Vorbeifahren das geparkte Auto eines 40-Jährigen stark beschädigt und sich anschließend unerlaubt entfernt hat. Durch Hinweise eines Zeugen konnte das Auto der 64-jährigen Unfallverursacherin an deren Wohnanschrift vorgefunden werden. Ebenso war die Unfallverursacherin zu Hause. Beim Gespräch konnte Alkoholgeruch bei der Fahrerin wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Der 64-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 12.000 EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell