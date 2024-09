POL-PDLU: Unfallverursacher kehr an die Unfallstelle zurück

Speyer (ots) - An einer Schule in der Fritz-Ober-Straße kam es im Zeitraum vom 01.09.24 bis zum 11.09.24 zu mehreren Sachbeschädigungen. In den Abendstunden sprühten bislang unbekannte Täter auf verschiedene Wände Graffiti. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen an der IGS Speyer geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. ...

