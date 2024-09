Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Gefährdung des Straßenverkehrs mit Verkehrsunfall

Speyer (ots)

Am Freitag, den 13.09.2024, gegen 14.15 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Mann aus Ludwigshafen die Straße "Am Neuen Rheinhafen" in Speyer. Im Bereich einer dortigen scharfen und sehr unübersichtlichen Linkskurve setzte er zum Überholen zweier vor ihm befindlicher Fahrzeuge an. Im Zuge dieses waghalsigen Überholvorgangs brach ihm das Heck aus und er rutschte mit seinem PKW über das dortige Gleisbett, wo er schließlich mit einer Ampelanlage samt Andreaskreuz kollidierte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, allerdings entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Unfallverursachers beschlagnahmt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, oder die durch den PKW-Fahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell