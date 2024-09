Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Alleinunfall mit Personenschaden

Speyer (ots)

Am Sonntag, gegen 13:15 Uhr, befuhr eine 70-jährige Fahrradfahrerin den Radweg der Industriestraße. Auf Höhe der Karl-Leiling-Allee blieb die Radfahrerin ohne Fremdeinwirkung an einem Bordstein hängen und stürzte. Hierbei verletzte sich die 70-Jährige und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.

