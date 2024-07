Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Radfahrer auf der B3

Weinheim (ots)

In der Nacht zum Samstag, gegen 01:35 Uhr, stellte eine Streifenwagenbesatzung einen Radfahrer auf der B3, am Ortsausgang Sulzbach in Richtung Weinheim, fest. Dieser fuhr in Schlangenlinien entgegen der Fahrrichtung und zum Teil auch in den Gegenverkehr. Glücklicherweise wurde hierbei niemand gefährdet. Aufgrund der Ausfallerscheinungen wurde der 45-Jährige einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits bei der ersten Kontaktaufnahme konnte durch die Beamten deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Dem Radfahrer wurde hierauf eine Blutprobe entnommen und ihm die Weiterfahrt, bis zur Ausnüchterung, untersagt. Neben einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, muss er mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

