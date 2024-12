Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Tötungsdelikt in Kirchheim - Tatverdächtiger in Haft (Kirchheim/Teck)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 12.12.2024 / 13.23 Uhr

Im Fall des am Mittwoch (11.12.2024) tot in seiner Wohnung gefundenen 62-Jährigen verzeichnen die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die eigens zur Klärung der Tat eingerichtete Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen einen raschen Ermittlungserfolg. Ein Tatverdächtiger befindet sich seit Freitag (13.12.2024) in Untersuchungshaft.

Bereits wenige Stunden nach dem Fund des 62-Jährigen war es gelungen, einen dem Opfer persönlich bekannten 40-jährigen Deutschen aus Kirchheim als Tatverdächtigen zu identifizieren. Dieser wurde daraufhin am Donnerstag von Fahndungskräften der Polizei in seiner Wohnung vorläufig festgenommen. Ihm wird zur Last gelegt, den 62-Jährigen wohl im Zuge eines Streits getötet zu haben. Der gewaltsame Tod des Opfers wurde zwischenzeitlich auch durch das vorläufige Ergebnis der am Donnerstagnachmittag erfolgten Obduktion des Leichnams bestätigt.

Der unter dem dringenden Tatverdacht des Totschlags stehende 40-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Freitagvormittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Rekonstruktion des Tatgeschehens sowie die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum Motiv der Tat dauern an.

