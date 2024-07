Polizei Aachen

POL-AC: Polizei Aachen lädt ein: Krimilesung mit Carsten Berg und Ingrid Davis für einen guten Zweck

Aachen (ots)

Spannung, Nervenkitzel und Geschichten, die in unserer Region spielen: Gemeinsam mit der Buchhandlung "Das Buch in Eilendorf" lädt die Polizei Aachen Krimi-Fans wieder zu einer ganz besonderen Lesung ein. Die Autoren Ingrid Davis und Carsten Berg werden am 15. August aus ihren Romanen lesen.

Die gebürtige Aachenerin Ingrid Davis hat bereits an einigen Lesungen im Polizeipräsidium teilgenommen. Sie ist vor allem durch die sehr humorvollen Krimis rund um die Aachener Privatdetektivin Britta Sander bekannt.

Carsten Berg stammt ursprünglich aus dem Ruhrgebiet und wohnt mittlerweile mit seiner Familie im belgischen Montzen. Er schreibt ebenfalls Aachen-Krimis und arbeitet auch als Journalist und Werbetexter.

Die Lesung findet statt am Donnerstag, 15. August 2024, in der Kantine des Polizeipräsidiums Aachen (Trierer Straße 501 in 52076 Aachen). Beginn ist um 19 Uhr. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Die Karten kosten 5 Euro und sind ab sofort in der Kantine des Aachener Polizeipräsidiums und in der Buchhandlung "Das Buch in Eilendorf" erhältlich. (Die kompletten Eintrittsgelder werden der Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt des Vereins "Frauen helfen Frauen e.V." gespendet.)

Wir freuen uns auf Sie und einen spannenden Abend! (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell