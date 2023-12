Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (615/2023) Nothammereinsatz während der Fahrt - Scheibe von Schulbus durch Unbekannte zerstört, rund 3.000 Euro Schaden, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Nesselröden/Duderstadt

Montag, 18. Dezember 2023, zwischen 07.00 und 07.30 Uhr

NESSELRÖDEN/DUDERSTADT (jk) - Mutmaßlich mit einem vorhandenen Nothammer haben Unbekannte am Montagmorgen (18.12.23) während der Fahrt von Nesselröden nach Duderstadt (Landkreis Göttingen) in einem Schulbus eine der hinteren Scheiben zerstört. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Ein Verantwortlicher des geschädigten Busunternehmens erstattete Anzeige bei der Polizei in Duderstadt.

Derzeitigen Informationen zufolge hat sich die Sachbeschädigung etwa in der Zeit zwischen 07.00 und 07.30 Uhr ereignet, als sich der Omnibus auf dem Weg zwischen den Haltestellen "Nesselröden-Jetelle" und dem Duderstädter Schulzentrum "Auf der Klappe" befand.

Die Polizei Duderstadt bittet Mitfahrende, die etwas beobachtet haben, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 05527/8461-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell