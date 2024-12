Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mit Pedelec gestürzt

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Mit Pedelec gestürzt

Ein Radfahrer ist am Freitagvormittag, kurz vor zehn Uhr, alleinbeteiligt auf dem Gehweg der Ulmer Straße in Richtung Adenauerbrücke gestürzt. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der 16-jährige Radler kurzzeitig abgelenkt gewesen und infolgedessen zu Boden gestürzt sein. Er zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (gj)

