POL-EU: Kollision von zwei Fahrzeugen

Euskirchen (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag (14. November), 17 Uhr, bis Freitag (15. November), 6.45 Uhr, wurde ein Pkw aus einem Wendehammer in der Straße In den Benden in Euskirchen entwendet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Fiat Ducato (weiß). Im Fahrzeug befand sich hochwertiges Werkzeug. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / ...

