POL-EU: Getränkewagen aufgebrochen

53919 Weilerswist-Großvernich (ots) - Am Freitag, gegen 11:40 Uhr, befuhr ein 77jähriger aus Weilerswist mit seinem Pkw die Trierer Str. in Rtg. Euskirchen, als ein 90jähriger Weilerswister unvermittelt auf die Fahrbahn trat. Trotz einer Vollbremsung erfasste der Pkw-Fahrer den Fußgänger, der hierbei zu Boden geschleudert und schwer verletzt wurde. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die Trierer Str. war während ...

