POL-EU: Vor Polizei geflüchtet - Blutprobe, Pkw sichergestellt

Weilerswist (ots) - Am heutigen Freitag (15. November) wurde gegen 4 Uhr in eine Tankstelle in der Kölner Straße in Weilerswist eingebrochen. Unbekannte warfen die Fensterscheibe des Verkaufsraums mit einem Gullideckel ein. Aus dem Verkaufsraum wurden daraufhin mehrere Zigarettenpackungen entwendet. Die Unbekannten waren mit blauen Regencapes bekleidet. Die Gesichter waren maskiert. Im Anschluss entfernten sich die Unbekannten mit einem hellen SUV in Fahrtrichtung ...

