Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Getränkeautomat aufgebrochen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Freiwillig in ein Klinikgebäude in Stadtroda begeben haben sich ein oder mehrere Unbekannte. Jedoch war das Ziel nicht etwa eine medizinische Behandlung, dafür eher Beutegut. Gewaltsam öffneten der oder die Täter einen in einem Vorraum aufgestellten Getränkeautomaten und entwendeten eine unbekannte Summe an Bargeld. Im Anschluss verließen die Langfinger das Objekt in unbekannte Richtung. Den vor Ort erlangten Hinweisen wird nunmehr im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen nachgegangen.

