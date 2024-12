Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Oldie but Goldie - WhatsApp-Betrüger erbeuten Geld

Sankt Augustin (ots)

Manche Betrugsmaschen kehren immer wieder zurück. Nachdem es um die WhatsApp-Betrügereien in den letzten Wochen ruhiger geworden war, kursiert nun eine leicht abgewandelte Version. Zuerst erhalten die Opfer eine SMS von einer unbekannten Nummer. Darin behauptet der Absender, ein naher Angehöriger zu sein, der eine neue Telefonnummer habe. Die Empfänger sollen dann mit dieser Nummer einen WhatsApp-Kontakt herstellen.

So erging es einem älteren Ehepaar (83 und 84 Jahre alt) aus Sankt Augustin am Montagabend (09. Dezember). Im Glauben, mit ihrem Sohn zu kommunizieren, der angeblich in einer finanziellen Notlage steckte, überwiesen die Senioren in mehreren Tranchen rund 6.000 Euro. Erst am nächsten Morgen erreichten sie ihren echten Sohn über die alte Nummer. Er klärte seine Eltern über den Betrug auf, und mithilfe der Hausbank konnten einige Überweisungen gestoppt werden. Ob der ausstehende Betrag von knapp 3.000 Euro noch gerettet werden kann, bleibt unklar.

Hinweise der Polizei:

Rufen Sie Ihren Angehörigen einfach auf der unbekannten Nummer an! Wenn sich die richtige Person meldet, ist alles in Ordnung. Wenn nicht, ist Vorsicht geboten. Falls Sie nur per Nachricht kommunizieren können, fragen Sie etwas Persönliches. Oder kontaktieren Sie die Person unter der Ihnen bekannten Nummer. Seien Sie immer misstrauisch, wenn Sie über Messenger-Dienste zu Geldzahlungen aufgefordert werden! Speichern Sie unbekannte Nummern nicht ohne Prüfung als Kontakt ab. #sicherimalter (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell