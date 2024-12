Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Razzia in Siegburg: Drogen und Glücksspielautomaten sichergestellt

Siegburg (ots)

Am Dienstagabend, den 10. Dezember, führte das Kriminalkommissariat 3 der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis aufgrund richterlicher Durchsuchungsbeschlüsse eine Durchsuchung von zwei vermeintlich leerstehenden ehemaligen Cafés durch. Unterstützt wurden die Ermittler dabei von Beamten der Kölner Einsatzhundertschaft, um sicherzustellen, dass sie unverzüglich in die Geschäftsräume an der Siegburger Luisenstraße eindringen konnten. Hierbei wurden die Scheiben der ehemaligen Cafés eingeschlagen.

In den Räumlichkeiten, die laut Erkenntnissen der Kripobeamten mit Drogenhandel und illegalem Glücksspiel in Verbindung stehen, wurden insgesamt fünf Personen angetroffen. Keiner der Männer konnte als Inhaber der Geschäftsräume identifiziert werden. Bei der Durchsuchung wurden acht illegale Glücksspielautomaten entdeckt, die teilweise durch nachträglich eingezogene Wände von den eigentlichen Räumen abgetrennt waren. Ein Drogenspürhund schlug bei einem Automaten an, der daraufhin geöffnet wurde. Im Inneren fanden die Beamten mehrere hundert Gramm Betäubungsmittel. Vermutlich handelt es sich um Marihuana.

Die Drogen und die Automaten wurden von den Beamten sichergestellt. Die angetroffenen Personen wurden nach Feststellung ihrer Personalien entlassen.

Die Ermittlungen zur Identifizierung des Inhabers oder Betreibers der Geschäftsräume dauern an. (Bi)

