POL-SU: Rotlichtverstoß führt zu Verletzten

Troisdorf (ots) - Erst am Montag (09. Dezember) zeigte ein 67 Jahre alter Mann bei der Polizei an, dass er zwei Tage zuvor in Troisdorf Opfer eines Raubüberfalls geworden war. Der Geschädigte gab den Beamten gegenüber an, dass er am Samstag (07. Dezember) zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr eine Gaststätte am Kölner Platz verlassen habe, um sich auf den Nachhauseweg zu machen. In Höhe der Kreuzung Kölner Straße / ...

mehr