Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizei sucht Zeugen nach Raubüberfall

Troisdorf (ots)

Erst am Montag (09. Dezember) zeigte ein 67 Jahre alter Mann bei der Polizei an, dass er zwei Tage zuvor in Troisdorf Opfer eines Raubüberfalls geworden war. Der Geschädigte gab den Beamten gegenüber an, dass er am Samstag (07. Dezember) zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr eine Gaststätte am Kölner Platz verlassen habe, um sich auf den Nachhauseweg zu machen. In Höhe der Kreuzung Kölner Straße / Klevstraße seien dann drei junge Männer auf ihn zugekommen und hätten versucht, ihm seine Herrenhandtasche, die er am Handgelenk trug, zu entreißen. Nachdem der Troisdorfer sich zur Wehr gesetzt habe, habe er einen Schlag ins Gesicht bekommen habe. Daraufhin sei er bewusstlos zu Boden gegangen. Als der Mann wieder zu sich kam, seien die Tatverdächtigen mitsamt seiner Tasche verschwunden gewesen. Der Beraubte sei daraufhin nachhause gegangen. Am nächsten Tag habe er dort Besuch eines Mannes bekommen, der ihm seine Tasche wiederbrachte. Diese habe der Zeuge in der Frankfurter Straße gefunden. Aus der Tasche fehlte ein dreistelliger Eurobetrag. Der 67-Jährige, der mehrere Verletzungen im Gesicht aufwies, sagte den Polizisten bei Anzeigenerstattung, dass er die Tatverdächtigen nicht näher beschreiben könne. Es sei zu dunkel gewesen und alles so schnell gegangen. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise: Wer Angaben zu Tat oder Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3221 zu melden. Um möglichst sicher nachhause zu kommen, rät die Polizei, den Heimweg möglichst nicht alleine anzutreten. Wählen Sie gut beleuchtete Straßen, behalten Sie Ihre Umgebung im Blick und halten Sie Ihr Mobiltelefon für den Notfall griffbereit. Sollten Sie Opfer einer Straftat geworden sein, verständigen Sie umgehend die Polizei. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell