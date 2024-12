Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Jugendeinrichtung

Siegburg (ots)

Zwischen Samstag (07. Dezember), 22:00 Uhr und Montag (09. Dezember), 04:00 Uhr kam es in Siegburg zu einem Einbruch in eine Jugendeinrichtung. Ein oder mehrere Tatverdächtige hebelten zunächst die Haupteingangstür des Cafés an der Ringstraße auf und gelangten so in das Innere. Hier durchwühlten sie den Tresenbereich und versuchten erfolglos eine weitere Tür zu Aufenthaltsräumen gewaltsam zu öffnen. Auch an der Hintertür zur Elisabethstraße hin entdeckte die Polizei Hebelspuren. Dieser Zugang konnte offenbar ebenfalls nicht geöffnet werden. Der oder die Einbrecher entkamen schließlich unerkannt. Nach Angaben einer Mitarbeiterin wurde nach einer ersten Inaugenscheinnahme nichts entwendet. Hinweise zur Tat oder zu Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 entgegen. Kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz bieten Experten der Siegburger Kriminalpolizei. Termine und weitere Informationen unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Uhl) #riegelvor

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell