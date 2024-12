Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Falsche Polizeibeamte bedrängen Seniorin

Niederkassel (ots)

Am Freitag (06. Dezember) kam es in Niederkassel mutmaßlich zu einem versuchten Betrug. Gegen 10:30 Uhr klingelte es an der Haustür einer Seniorin in der Straße "Hummerich". Die Frau öffnete nicht die Haustür, sondern das Küchenfenster und sah zwei junge Männer vor ihrem Hauseingang stehen. Diese gaben sich als Polizeibeamte aus und zeigten grün-blaue Ausweise. Die Unbekannten gaben der Hausbewohnerin gegenüber an, dass es in der Nachbarschaft vermehrt zu Einbrüchen gekommen sei und man sich deshalb mit ihr unterhalten wolle. Dazu drängten die mutmaßlichen Betrüger die Frau immer wieder dazu, sie in ihr Haus zu lassen. Die Niederkasselerin gab dem Drängen jedoch nicht nach und blieb skeptisch. Als zufällig ein Anwohner die Örtlichkeit passierte, verabschiedeten sich die Männer und entfernten sich zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: Etwa 25 Jahre alt, zivil gekleidet, schwarzhaarig, südländisches, gepflegtes Erscheinungsbild. Der eine war mit einem grauen Mantel und der andere mit einem dunklen Winterblouson bekleidet. Hinweise zu den Verdächtigen nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. Die Polizei rät, folgende Hinweise bei der Masche "Falsche Polizeibeamte" zu beachten: Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Überprüfen Sie Dienstausweise sorgfältig und fragen Sie im Zweifel auf der örtlichen Polizeidienststelle nach. Lassen Sie die Unbekannten dazu vor der verschlossenen Tür stehen. Gehen Sie keinesfalls auf Forderungen nach Geld- oder Wertgegenständen ein und geben sie keine personenbezogenen Daten Preis. Machen Sie auch keine Angaben zu Vermögenswerten. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Da oftmals ältere Menschen Ziel derartiger Betrugsarten sind, sprechen Sie mit lebensälteren Verwandten und Bekannten darüber, um Aufklärung zu betreiben. #sicherimalter

